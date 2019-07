OM : Pierre Ménès n'est pas si terrible que ça avec Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que les supporters de l'Olympique de Marseille attendent toujours la possible signature de Dario Benedetto, annoncée comme imminente depuis deux semaines, et que les joueurs phocéens sont au repos suite au voyage très positif effectué aux Etats-Unis, Pierre Ménès s'est penché sur la situation de l'OM. Répondant au Phocéen, le consultant de Canal+ n'est pas totalement emballé par le début de mercato de Marseille, mais il avoue avoir vu des choses très positives lors des rencontres jouées par la formation d'André Villas-Boas.

Et si certains consultants ne sont pas très optimistes pour l'Olympique de Marseille, Pierre Ménès voit lui un petit coin de ciel bleu. « Déjà, j'ai noté une belle amélioration lors des deux derniers matches amicaux, même si l'opposition était très faible face à DC United. Ensuite, et c'est très important à mes yeux, on a l'impression que Payet est beaucoup mieux, et c'est la même chose pour Strootman. Peut-être que le changement d'entraîneur va tout changer pour ces deux joueurs qui ont failli la saison dernière. Maintenant, concernant le recrutement, c'est moins rassurant. On ne connait pas du tout Alvaro, et j'ai des doutes sur le bien-fondé de faire venir un Benedetto pour 16 ME, alors qu'il a déjà 29 ans, n'a jamais joué en Europe et, surtout, qui a été gravement blessé. J'espère me tromper, mais c'est quand même hasardeux. Après, l'OM a terminé cinquième en faisant une saison minable, alors, pourquoi pas ? Mais, je pense que le premier objectif du club aujourd'hui est de retrouver un équilibre financier », a confié Pierre Ménès au site spécialisé sur l'Olympique de Marseille. De quoi réconcilier le consultant de Canal+ avec des supporters de l'OM parfois très critiques à son encontre via les réseaux sociaux.