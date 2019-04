OM : Pierre Ménès lâche une info mercato étonnante

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Remplaçant depuis près de deux mois, Luiz Gustavo a retrouvé une place de titulaire contre Nîmes, samedi après-midi au Stade Vélodrome.

Et l’international brésilien a livré une bonne prestation, notamment dans le secteur offensif avec un poteau et un but à la clé. Relancé par Rudi Garcia, le milieu de terrain du Bayern Munich aurait bien pu faire ses valises cet hiver lors du mercato. En effet selon Pierre Ménès, le joueur de 31 ans avait reçu une offre juteuse de Chine, qu’il avait accepté. Mais Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud lui ont rapidement fermé la porte…

« En ce qui concerne Luiz Gustavo, il semblerait qu’il ait reçu une proposition pharaonique de Chine au mercato hivernal, qu’il voulait y aller, et Marseille a refusé. Il en a conçu un peu d’aigreur et il a peut-être un peu trainé des pieds. Mais quand il joue, on voit la différence » a expliqué sur l’antenne de Canal Plus le journaliste. Visiblement, Marseille a bien fait de retenir son vice-capitaine, lequel pourrait désormais enchaîner les titularisations en cette fin de saison. Et qui sait, peut-être guider l’Olympique de Marseille vers un podium qui n’est plus qu’à cinq petites unités désormais.