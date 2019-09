OM : Pierre Ménès est fan de ce Marseille 2019-2020 !

Dans : OM, Ligue 1.

Après le mercato de l'Olympique de Marseille, Pierre Ménès n'avait pas masqué ses doutes face aux performances à venir pour l'OM cette saison. Mais après six matches de Ligue 1, le consultant ne masque pas que sa position a changé et que finalement l'équipe entraînée par André Villas-Boas pourrait bien être une belle surprise lors de Championnat. Et ce n'est pas le nul concédé samedi par Steve Mandanda et ses coéquipiers qui va changer la donne pour Pierre Ménès. Via son blog, ce dernier apprécie la manière dont Marseille aborde ses rencontres.

« Samedi après-midi, on a eu droit à un match assez bizarre entre l’OM et Montpellier. Les Phocéens ont offert un visage très séduisant pendant 90 minutes, encaissant un CSC de Sarr contre le cours du jeu en première période. La domination olympienne a été quasi-perpétuelle mais Montpellier a très bien défendu. Alors je sais, beaucoup de supporters de l’OM - et pas seulement - disent que Montpellier n’a fait que défendre et que c’est vraiment la mort du foot. Globalement, ce n’est pas faux. Mais sur ce match, je ne vois pas bien ce que les Héraultais, qui ont été le plus souvent acculés sur leur but, auraient pu faire d’autre que défendre (...) Mais encore une fois, j’ai apprécié le visage séduisant de l’OM, surtout sous cette pluie battante », témoigne Pierre Ménès, qui espère que la mécanique phocéenne ne ve pas se dérégler en raison des absences sur blessure et des suspensions.