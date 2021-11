OM : Pierre Ménès enfonce salement Gerson

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire dimanche contre Metz en l’absence de Boubacar Kamara (0-0), Gerson n’a pas réalisé un match sensationnel avec l’OM.

Aligné dans le cœur du jeu aux côtés de Mattéo Guendouzi et de Pol Lirola, l’international brésilien a confirmé ses difficultés du début de saison. Bien qu’il aurait pu inscrire un but, bizarrement refusé par le corps arbitral, Gerson n’a pas assez pesé sur la rencontre. Trop discret et beaucoup trop neutre pour un joueur de son calibre, tout de même recruté pour plus de 20 millions d’euros bonus compris, Gerson doit faire beaucoup plus pour combler les attentes des supporters et du staff de l’OM selon Pierre Ménès. « La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable, a-t-il poursuivi. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » s’est interrogé l’ex-journaliste de Canal + sur son blog Pierrot Le Foot.

Sur le banc de l’OM dimanche en raison de la suspension de Jorge Sampaoli, Jorge Desio a également été invité à commenter le cas Gerson en conférence de presse. Et pour le staff de Marseille, hors de question de taper publiquement sur l’ex-chouchou du public de Flamengo. « Je ne sais pas pourquoi l’arbitre a annulé le but de Gerson. La vérité c’est que je ne sais pas. Je n'ai pas vu le ralenti et je ne peux pas expliquer la raison. Je ne peux rien dire de mal sur Gerson. On m’a déjà questionné vendredi sur ce thème. J’ai également précisé que l’on avait beaucoup d’espoirs placés en lui, que c’est un très bon joueur, qui peut jouer dans plusieurs positions au milieu de terrain, qui fait beaucoup d’efforts. Lui, comme ses coéquipiers, peut avoir des bons et des mauvais moments. Mais c’est un joueur qui donne tout et je suis persuadé qu'il finira par donner satisfaction aux supporters » a estimé l’adjoint de Jorge Sampaoli, convaincu par le potentiel de Gerson malgré des débuts très mitigés en Ligue 1 pour l’international brésilien.