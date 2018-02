OM : Pierre Ménès détruit en deux phrases le pauvre Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Le triplé signé Kostas Mitroglou face à Bourg-en-Bresse avait redonné espoir aux supporters de l'Olympique de Marseille, mais malheureusement pour lui et l'OM, l'attaquant grec a encore une fois été défaillant au pire moment vendredi soir contre l'AS Saint-Etienne. Sur sa seule possession, Kostas Mitroglou a raté un but tout fait en fin de rencontre, privant probablement l'Olympique de Marseille d'une victoire très précieuse. Forcément, cet échec du joueur recruté à prix d'or lors du mercato d'été a fait causer.

Et pour Pierre Ménès, il est désormais évident que Kostas Mitroglou n'a pas le niveau de l'OM. « Mitroglou c’est bien gentil pour en planter trois à Bourg-en-Bresse quand l’OM en met neuf, mais là, il a une balle de 3-2 seul face au but vide et l’envoie dans les airs. À ce niveau-là, ce n’est pas possible.... », constate, sur son blog, le consultant de Canal+, plutôt positif en ce qui concerne toute le reste du côté de l'Olympique de Marseille. Depuis qu'il a signé à l'OM, Kostas Mitroglou se fait tailler costard sur costard, le dressing affiche presque complet alors qu'il reste encore quatre mois de compétition. Ses quatre derniers mois à Marseille ?