OM : Pierre Ménès conseille à l'OM de ne pas frimer

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche après-midi, après un match rugueux mais pas vraiment flamboyant à Caen, l'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire deux mois après son dernier succès. Si la manière n'avait rien d'impressionnante, la formation de Rudi Garcia a tout de même réussi à se donner quelques jours de tranquillité, alors que ses supporters sont toujours en mode furieux comme on l'a constaté dans les tribunes du stade normand. Mais pour Pierre Ménès, face à une opposition aussi faible, l'OM devait clairement faire mieux.

« A 17h, on a eu droit à deux tristes matchs. Un Caen-Marseille assez indigent où l’OM n’aura pour seule satisfaction que de l’avoir emporté sur une tête de Sanson à la réception d’un centre de Strootman. Pour le reste, ce n’était pas vraiment convaincant, d’autant plus que Marseille a joué une demi-heure à onze contre dix après l’expulsion justifiée de Guilbert. Il n’y avait pas beaucoup de liant et rien qui ne présage d’un vrai mieux pour les semaines à venir, lorsque l’opposition va monter, à commencer par vendredi prochain face à Lille. Clairement, Caen n’a rien montré sur ce match et après deux années où les Normands se sont miraculeusement sauvés, j’ai bien peur que cette fois, ce soit la bonne (ou la mauvaise selon la façon dont on se place) », explique le consultant de Canal+, pas emballé par Marseille et totalement pessimiste pour Caen.