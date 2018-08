OM : Pierre Ménès chatouille l'OM dans le dossier Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Si les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont encaissé un chèque de 30ME avec la vente de Zambo-Anguissa à Fulham, cela ne semble pas les motiver à faire des folies pour Mario Balotelli. En effet, L’Equipe confirme dans son édition du jour que Jacques-Henri Eyraud n’est pas revenu à la charge auprès de Nice depuis mi-juillet pour l’attaquant italien, lequel ne semble plus vraiment être en haut de la liste des priorités de l’état-major phocéen. Pourtant, Marseille pourrait rafler la mise pour une somme avoisinant 13ME selon Pierre Ménès, qui ne comprend pas que l’OM « pinaille » dans ce dossier qui traîne en longueur…

« Marseille pinaille avec Balotelli. On sait que Balotelli c’est 600 000 euros par mois. 10ME pour Nice et 3ME pour son agent. Donc ça fait 13ME. Ils ont payé Mitroglou 17,5ME. Je ne comprends pas pourquoi ils pinaillent comme ça. Un attaquant de la dimension de Balotelli à ce prix-là, ce n’est pas cher » a confié le journaliste de Canal Plus. Reste que si Frank McCourt a des moyens, il l’a prouvé en délogeant Caleta-Car de Salzbourg pour 19ME, il ne compte pas faire n’importe quoi. Et les méthodes de Mino Raiola ont visiblement exaspéré Jacques-Henri Eyraud, qui a visiblement stoppé les négociations pour Super Mario. Du moins, pour l’instant…