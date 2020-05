OM : Pickeu tout proche de Marseille, Villas-Boas n'a rien dit

Dans : OM.

Même si le casting de l'Olympique de Marseille n'est pas terminé, Olivier Pickeu semble proche de l'OM, cela sans qu'André Villas-Boas ne soit consulté sur ce choix.

Quelques mois après avoir été limogé pour faute grave par Angers, Olivier Pickeu pourrait rapidement retrouver un travail, puisque selon La Provence l’ancien manager général du SCO est le grandissime favori pour le poste de directeur du football de l’Olympique de Marseille. Même si Jacques-Henri Eyraud n’a toujours pas désigné l’heureux élu, le président de l’OM ayant encore d’autres candidats à rencontrer, le quotidien régional affirme qu’Olivier Pickeu a déjà fait la différence dans l’esprit du patron marseillais, lequel fera seul ce choix crucial pour l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Et ce samedi, la piste Pickeu semble donc bouillante. « La direction olympienne travaille principalement sur la piste menant à l’ancien manager d’Angers (…) JHE et Pickeu se sont rencontrés. Aucun décision définitive n’aurait été prise et le processus de recrutement suit son cours. Celui-ci avance bien, mais le choix final ne serait pas arrêté. Trois autres candidats, tous étrangers, seraient en lice, même si un proche du dossier croit savoir que Pickeu n’a pas de concurrent », précise le média marseillais. Pour faire ce choix, Jacques-Henri Eyraud a eu la confiance totale de Frank McCourt, André Villas-Boas n’ayant pas eu son mot à dire concernant le nom du futur directeur du football de l’Olympique de Marseille. Le propriétaire croit toujours que l'actuel président de l'OM est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, JHE l'a bien compris et veut assumer seul ce recrutement.