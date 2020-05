OM : Pickeu à Marseille, Romain Molina accuse déjà

Dans : OM.

A la recherche d’un directeur général chargé du football, l’Olympique de Marseille apprécie le profil d’Olivier Pickeu. Pourtant, le candidat n’a pas très bonne réputation.

Qui sera le futur « head of football » à l’Olympique de Marseille ? Plusieurs pistes sont encore à l’étude si l’on en croit La Provence. Mais toujours selon le quotidien régional, la candidature d’Olivier Pickeu attire particulièrement l’attention du club phocéen. La direction olympienne apprécie son travail réalisé à Angers, qui l’a pourtant licencié pour fautes graves en avril dernier. A croire que le favori de l’OM a des choses à cacher… Peut-être ces magouilles ou procédés douteux révélés par Romain Molina sur le réseau social Twitter.

« J'avais un doute sur Eyraud avec Garcia, mais s'il ramène Pickeu, plus de doute : ça mange très bien à Marseille... C'est quoi la morale ? Tu n'en fous pas une (merci Leclerc/Lablatinière pour les recrues à Angers), tu places des agents à chaque deal, tu parles à la presse, et tu obtiens un poste ? Quel monde de merde, a critiqué le journaliste, avant d'évoquer la situation d'autres clubs. Bordeaux, ça pille le club. Monaco, c'est un sketch. Lille, ça pense qu'à taper des ronds. Lyon, faut flatter le président pour être écouté. Paris, t'as Leonardo qui place ses agents. Nantes, les agents qui contrôlent. Ce n'est jamais le foot en premier.» De quoi inquiéter des supporters marseillais peu épargnés ces dernières semaines et où on a souvent reproché à Rudi Garcia de faire la même chose lorsqu'il entraînait l'OM, à savoir privilégier des renforts qui étaient proches des agents du technicien plus que des joueurs dont Marseille avait besoin. Et visiblement Romain Molina sent le piège.