OM : Pickeu à Marseille, le poker menteur continue

Dans : OM.

Longtemps pressenti pour devenir le futur Head of Football de l’Olympique de Marseille, Olivier Pickeu est toujours sans club.

Également dans le viseur de l’AS Monaco, qui a finalement officialisé la venue de Paul Mitchell en provenance du RB Leipzig, l’ancien directeur général du SCO d’Angers va-t-il rebondir à Marseille ? A en croire les dernières informations à ce sujet, Olivier Pickeu n’a toujours pas rencontré le président olympien Jacques-Henri Eyraud, malgré des entretiens réalisés avec les chasseurs de tête mandatés par Marseille. Ce dossier ressemble tout de même à une énorme partie de poker menteur, d’autant plus qu’Olivier Pickeu est sorti du bois en accordant une interview à Ouest-France au sujet d’une possible venue en Provence.

Et selon l’ancien homme fort du recrutement angevin, il n’a effectivement jamais rencontré Jacques-Henri Eyraud. De plus, Olivier Pickeu a jeté un froid en indiquant qu’il était courtisé par d’autres clubs, à l’étranger, mais également en France. « Je n’ai pas rencontré le président de l’OM. Ils sont dans une nouvelle phase de leur projet. Ce qui est sûr, c’est que je serai le premier supporter pour encourager Marseille dans le cadre de la Ligue des champions. J’ai eu des sollicitations durant cette période, et pas seulement en France » a expliqué Olivier Pickeu, dont l’avenir est encore totalement incertain. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud a l’intention de passer la seconde dans le dossier du Head of football, ou si la venue d’un nouveau dirigeant a été suspendue en raison, par exemple, d’une possible vente du club dans les semaines ou les mois à venir. Aucun scénario ne peut être totalement écarté…