OM ‍: Perdre contre le PSG de Dembélé, il refuse l’humiliation

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché à domicile par le PSV Eindhoven (1-1) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré avant le Classique dimanche. Du coté marseillais, on peut aborder ce choc avec plus d’optimisme.

Contrairement à certaines de leurs confrontations ces dernières années, le match à venir entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’annonce plutôt équilibré. Les hommes de Roberto De Zerbi ont repris des couleurs après le festival à Montpellier (0-5). Tandis que les Parisiens n’ont pas rassuré contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Dans ce contexte, Eric Di Meco se montre optimiste pour le club phocéen.

🗣️ Eric Di Meco : "Au vu des matchs d'hier, je préfère jouer le PSG que Monaco. Si l'OM ne fait pas un résultat dimanche, je serais vraiment déçu." pic.twitter.com/WqoyASc4pj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 23, 2024

« Le match de mardi n’a pas donné d’indications sur la différence entre l’OM et le PSG, a commenté l’ancien Marseillais sur RMC. Moi, si tu me dis par exemple, quatre jours avant ce match-là, "tu préfères rencontrer Monaco ou le PSG ?", je préfère rencontrer le PSG. Un PSG qui en aurait mis cinq (contre le PSV), ça ne nous aurait rien dit de plus sur la différence entre les deux équipes. Il n’empêche que ça pique quand même. Mais là, en voyant le match de mardi, tu te dis : "ils jouent sans avant-centre, il n'y a pas de mec pour finir les actions. Ceux qui doivent les finir, c’est Dembélé, on connaît son pedigree au niveau stats et efficacité devant le but…" »

Di Meco y croit plus que jamais

« Fabian Ruiz, il a repris son jeu normal... Ce que j’ai vu du milieu de terrain du PSG et des problèmes offensifs, bien sûr que tu as hâte d’être à dimanche soir. (...) Je n'arrive pas à appréhender la différence entre les deux équipes. Mais si l’OM ne fait pas un résultat dimanche soir, je serais grandement déçu dans le sens où j'y crois vraiment. Je me dis que cette année il y a moyen de faire quelque chose. Je serais déçu si ça n'arrive pas mais peut-être qu'on prendra une danse », a aussi envisagé le consultant histoire de ne pas tomber de haut en cas de défaite au Vélodrome.