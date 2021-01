OM : Payet viré pour faute par Marseille, l'idée folle

Dans : OM.

Le comportement de Dimitri Payet suscite de l'agacement du côté de l'Olympique de Marseille, d'autant qu'il a un contrat longue durée.

Le mouvement d’humeur de Dimitri Payet contre Montpellier à destination d’André Villas-Boas n’avait échappé à personne. D’autant plus que l’on a appris quelques jours plus tard que si le joueur réunionnais avait été mis sur le banc des remplaçants face au MHSC c’est que son retour des vacances hivernales ne s’était pas passé de manière idéale, Dimitri Payet revenant pas vraiment en forme le 31 décembre, et en retard le 1er janvier. A l’heure où l’Olympique de Marseille a des soucis financiers, certains estiment que l’attitude d’un joueur au gros salaire, même si Payet a fait des efforts en échange d’une prolongation, n’est pas tolérable. Et pour Dave Appadoo, le joueur a peut-être joué avec le feu en se comportant de telle manière. Car malgré ses qualités, les dirigeants de l’OM n’accepteront peut-être pas une telle attitude.

Sur la chaîne L’Equipe, le journaliste a mis les pieds dans le plat. « D’abord il faut rappeler le contexte dans lequel est l’OM, c’est-à-dire en grandes difficultés financières. Il se trouve que ce club, comme d’autres, s'est séparé de joueurs pour faute grave. Arriver en retard à l’entraînement et pas en forme pour s’entraîner, pour dire les choses sobrement, ça peut être un motif de faute. Marseille a fait pire. Ce n’est pas un hasard ce qu’il se passe. Villas-Boas est embarrassé. Si ça tombe dans la tête de la direction, ce n’est pas exclu que ça aille plus loin qu’un conflit avec Villas-Boas. Marseille a déjà fait ça, Saint-Etienne aussi avec Ruffier », a rappelé Dave Appadoo, qui estime que Dimitri Payet a tout intérêt à rentrer dans le rang...ou à permettre à l'OM de battre le PSG mercredi soir lors du Trophée des champions.