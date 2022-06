OM : Payet vers la sortie, ce Marseillais ne le pleurera pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Dimitri Payet fait l’objet de rumeurs au sujet d’un potentiel départ de l’OM à l’occasion de ce mercato estival.

Même si l’international tricolore a clamé son amour de l’Olympique de Marseille à de multiples reprises ces derniers mois, les Tigres de Monterrey aimeraient le recruter. En effet, le club d’André-Pierre Gignac et de Florian Thauvin a très envie de chiper un troisième joueur à l’OM et cette fois, c’est le Réunionnais de 35 ans qui est ciblé par le club mexicain. A en croire la presse outre-Atlantique, les dirigeants des Tigres de Monterrey sont d’ailleurs relativement confiants pour convaincre Dimitri Payet de rejoindre leur club, avec un très gros salaire à la clé. Interrogé au sujet d’un possible départ du capitaine marseillais sur RMC, Eric Di Meco a surpris tout le monde en encourageant Pablo Longoria et Frank McCourt à pousser vers la sortie celui qui a grandement contribué à la deuxième place de l’OM en championnat cette saison.

Di Meco encourage l'OM à se séparer de Payet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

« S’il a envie de partir, le club devrait tout faire pour lui permettre de partir et de faire un dernier beau contrat et de vivre une expérience unique. Et aussi pour services rendus. Ces joueurs-là, qui sont un peu spéciaux entre guillemets, la moindre des choses c’est d’être clair avec eux. De bien se comporter. (…) Si la proposition l’interpelle, peut-être faire en sorte de ne pas être trop gourmand pour fermer la porte. (…) tu es obligé de préparer l’avenir et ce n’est pas Dimitri Payet l’avenir. Et ce n’est pas les Ligues des Champions qu’il a faites qui vont te faire dire : "ça va être en grand manque en Ligue des Champions", s’il part » a analysé Eric Di Meco, pour qui un départ de Dimitri Payet ne serait pas vraiment un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille dans l’optique de la Ligue des Champions la saison prochaine. Un discours très surprenant quand on connait la cote de popularité de Payet en Provence, et qui ne devrait pas être partagé par Pablo Longoria ainsi que par Jorge Sampaoli, lesquels ont bien l’intention de conserver Dimitri Payet dans leur effectif.