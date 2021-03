OM : Payet, Thauvin et 80 % de l'effectif virés cet été ?

Dans : OM.

L'élimination de l'Olympique de Marseille contre une équipe de N2 a fait exploser le groupe phocéen. Au point que désormais, certains exigent un énorme ménage dans l'effectif de l'OM.

Même la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille à partir de ce mercredi contre Rennes ne semble pas en mesure de calmer la colère des supporters de l’OM et des anciens joueurs. Tandis que le nouvel entraîneur sera officiellement présenté par Pablo Longoria ce mardi, l’ambiance est toujours aussi pesante, l’échec en Coupe de France face aux amateurs du Canet ayant été celui de trop après un passage déjà grotesque en Ligue des champions. Ancien de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena résume assez bien ce que lit et on entend du côté des fans de l’OM, à savoir qu’il faut virer les 3/4 des joueurs de l’effectif, lesquels sont cramés ou n’ont pas le niveau attendu lorsque l’on porte le maillot marseillais. Pour le milieu de terrain de l’Olympiakos, l’heure est venue de faire le ménage, et Valbuena de donner des noms.

80% des joueurs de l'OM à virer

Loin de faire de la langue de bois, Mathieu Valbuena a sorti l’artillerie lourde. « Même s’il y a un entraîneur qui arrive, les joueurs, ce sont toujours les mêmes. (…) 80% de l’effectif doit partir. Aujourd’hui, il y a Pape Gueye, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara et Steve Mandanda. Le reste, out. Il vaut mieux payer, pour ceux qui sont encore sous contrat, et t’en débarrasser. Il faut repartir sur d’autres choses. Si on veut du renouveau à Marseille, ça passe par du renouveau du côté des joueurs », a prévenu, sur RMC, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille. Seul problème, l'essentiel des joueurs marseillais est toujours sous contrat et Frank McCourt ne pourra pas non plus donner un chèque en blanc à Pablo Longoria pour compenser de nombreux départs l'été prochain.