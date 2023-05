OM : Payet sous la menace, Lens accuse Prime Video

Dans : OM.

Malgré les contestations de l’Olympique de Marseille, Franck Haise estime que l’arbitre Clément Turpin a bien fait d’annuler le but d’Alexis Sanchez samedi dernier. En revanche, l’entraîneur du Racing Club de Lens ne comprend pas l’intervention de la commission de discipline après la gifle de Dimitri Payet sur Yannick Cahuzac.

C’en est trop pour l’Olympique de Marseille. Quelques jours après la défaite à Lens (2-1), le club phocéen, agacé par le but refusé à Alexis Sanchez, a publié un communiqué pour se plaindre des décisions défavorables tout au long de la saison. Du côté lensois, Franck Haise estime que l’attaquant chilien avait bien commis une faute sur son défenseur central Kevin Danso. Mais l’entraîneur des Sang et Or comprend l’initiative de la direction olympienne.

« Des débats, il y en aura toujours et ça fait partie du jeu, a réagi le coach lensois ce mercredi en conférence de presse. Pour avoir revu plusieurs fois la séquence, je reste persuadé qu’il y avait faute et la VAR a fait son rôle alors que monsieur Turpin était loin. Moi je vois clairement faute. Nous aussi à l’époque, on avait réagi de façon plus musicale, alors que c’est plus littéraire du côté de Marseille. »

« Ils défendent leurs intérêts comme chaque club a le droit de le faire, il n’y a pas de souci, a ajouté le technicien. On n’oublie pas qu’on a aussi parfois peut-être été avantagés et d’autres fois désavantagés par certaines décisions. » Puis Franck Haise a pris la défense de l’Olympique de Marseille, et plus précisément celle de Dimitri Payet. L’entraîneur du RCL ne comprend pas pourquoi la commission de discipline se sert des images de Prime Video pour sanctionner la gifle du milieu offensif sur Yannick Cahuzac.

« Sur Dimitri Payet, ce qui m’embête toujours, c’est que c’est parce qu’il y avait plus de caméras sur ce match-là qu’on peut sortir des images. Si c’est sur le coup et que c’est vu, voilà, moi j’ai défendu mon ex-capitaine et adjoint parce que lui prend un rouge alors qu’il s’était fait un peu secouer, mais il n’y a rien eu de très grave. Après revenir a posteriori, surtout quand c’est lié à des images de médias, je ne suis pas le plus grand fan », a regretté Franck Haise avec objectivité malgré la lutte pour la deuxième place de Ligue 1 avec les Marseillais.