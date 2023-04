OM : Payet retraité dans un mois, le scénario choc !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet entamera ensuite sa reconversion au sein du club phocéen.

Jacques-Henri Eyraud avait fait signer un contrat de « Marseillais à vie » à Dimitri Payet, en le recrutant en tant que joueur jusqu’en juin 2024 avec une reconversion au terme de sa carrière. Il est prévu pour Dimitri Payet un poste de dirigeant au centre de formation afin de chapeauter notamment la cellule de recrutement. A ce jour, cette reconversion est prévue pour juin 2024, à la fin de son contrat de joueur professionnel à l'Olympique de Marseille.

Mais tout pourrait être chamboulé dans les semaines à venir selon les informations de L’Equipe. Et pour cause, Pablo Longoria a fait savoir à son meneur de jeu qu’il lui était possible d’activer cette solution dès cet été. En manque de temps de jeu depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor, le Réunionnais a peu de chances de voir sa situation personnelle s’améliorer la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

Plutôt que de vivre une seconde saison sur le banc, à s’entraîner mais à peu jouer, il pourrait raccrocher les crampons et entamer sa reconversion avec un an d’avance. Il est en tout cas hors de question pour lui de quitter Marseille et de rejoindre un championnat exotique tel que l’Arabie Saoudite pour terminer sa carrière. En renonçant à sa dernière année de contrat de joueur, Dimitri Payet renoncerait aussi à 150.000 euros bruts mensuels et à des primes en fonction de ses apparitions.

Payet, stop à la fin de la saison avec l'OM ?

A ce jour, tous les scénarios sont possibles à l’OM : celui de voir Payet faire une dernière saison avant de raccrocher, ou de voir l’international tricolore prendre sa retraite dès cet été. Au sein du club marseillais, on entretient le flou. « Une seconde saison de ce type serait moralement difficile à vivre. Mais le bonhomme a de l'orgueil, et il n'aimerait pas non plus qu'on lui impose sa sortie de scène » explique un cadre de l’Olympique de Marseille dans L’Equipe. La décision de Dimitri Payet sera très attendue, car le Vélodrome ne manquera pas de lui réserver un hommage colossal dans le cas où il raccrocherait les crampons à la fin de la saison.