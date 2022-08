OM : Payet remplaçant, cette sentence est irrévocable

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive ce dimanche à Brest. Et pour cela Igor Tudor va persister dans ses choix forts, notamment avec Dimitri Payet.

Dimitri Payet n’a aucun problème avec le nouvel entraîneur de l’OM, et le numéro 10 phocéen l’a fait savoir avant même le premier match de la saison de Ligue 1, juste après la défaite en amical contre l’AC Milan. Mais il n’empêche, celui qui était le métronome du jeu marseillais sous les ordres de Jorge Sampaoli a débuté le Championnat sur le banc de touche, ne rentrant qu’en seconde période lors de la probante victoire contre Reims dimanche dernier au Vélodrome. Cela ne devait rien au hasard, mais un choix totalement assumé par Igor Tudor, qui a justifié ce nouveau rôle de super sub attribué à Dimitri Payet en expliquant que la saison était « longue » pour l’OM avec la Ligue des champions, et qu’il devait ménager ses troupes. Mais à priori, le successeur de Sampoli a décidé de récidiver en Bretagne.

Payet remplaçant, son avenir à l'OM est tracé

Selon L’Equipe, pour le match contre le Stade Brestois, Igor Tudor va très certainement reconduire l’équipe qui avait débuté contre Reims, ce qui vaudra donc à Dimitri Payet d’être une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi, tout comme devrait également l’être Alexis Sanchez, dont les débuts sont attendus de manière énorme du côté des supporters marseillais. Pour en revenir au meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, on sait que Pablo Longoria se sent un peu pieds et poings liés par le contrat signé par Payet avec Jacques-Henri Eyraud, mais il ne lui viendra pas à l’idée à le pousser vers la sortie d’ici la fin du mercato. Sauf si une grosse offre lui parvient, ce qui n'est pas le cas à ce jour, ou si Dimitri Payet ne se satisfait pas de ce rôle et demande à partir, ce qui n'est pas non plus le cas. A 35 ans, le milieu de terrain réunionnais sait cependant que ses derniers espoirs de rejoindre l'équipe de France s'envolent.