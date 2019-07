OM : Payet rassure Villas-Boas, il est tout sauf cramé

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le début de la préparation estivale de l’Olympique de Marseille, c’est dans une position d’ailier gauche que Dimitri Payet est aligné par André Villas-Boas. Un gros changement pour l’international français, habitué à évoluer au cœur du jeu depuis des années. Mais le coach portugais ayant la volonté d’installer un système en 4-3-3 avec deux milieux relayeurs, Dimitri Payet semble destiné à évoluer sur un côté cette saison. Problème : de nombreux observateurs et supporters estiment que le Réunionnais n’a pas le coffre pour évoluer à cette position en dépit de ses trois buts inscrits en deux matchs des EA L1 Games face à Bordeaux puis Saint-Etienne.

Faux, selon le principal intéressé, qui a rassuré son entraîneur devant la presse. « J'ai évolué à gauche au début de ma carrière et j'ai toujours dit que s'il fallait le faire, je le ferais. On a discuté avec le coach sur ses attentes et sur ce que je dois faire à ce poste-là. Même en étant à gauche, je suis très souvent dans l’axe. Que ce soit à gauche, en 10 ou à droite, mon jeu est amené à repiquer vers l’axe. Je suis toujours attiré au cœur du jeu. Lucas (Ocampos) a un coffre que je n'ai pas, c'est vrai, mais je suis tout à fait prêt à faire des efforts défensifs. Je ne vois pas pourquoi j'aurais des problèmes physiques pour jouer à cette place » a indiqué celui qui avait notamment été utilisé dans ce rôle de milieu gauche par Didier Deschamps durant l’Euro 2016.