OM : Payet offre un cadeau fracassant à Macron

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le Président de la République vient de passer quelques jours à Marseille et à cette occasion, Emmanuel Macron, supporter affirmé de l'OM, a reçu un sacré cadeau de Dimitri Payet.

Présent pendant trois jours dans la cité phocéenne afin de présenter différents projets, et à un moins d’un an de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a multiplié les rendez-vous et les rencontres. Mêmes s’il n’est pas allé jusqu’à taper un foot à la Commanderie, le Président de la République a eu l’occasion de croiser plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille durant ce séjour provençal. En pleine trêve internationale, Dimitri Payet a ainsi eu l’occasion de discuter avec Emmanuel Macron, grand fan de l’OM qui d’ailleurs lui a fait savoir qu’il a envie de voir Marseille gagner la prochaine Coupe de France. En marge d’un repas officiel, qui réunissait du beau monde, le Chef de l’Etat a même eu droit à un cadeau très spécial de la part du joueur réunionnais comme le raconte ce samedi France Bleu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

En effet, plutôt que de lui donner un maillot tout neuf dédicacé, Dimitri Payet a décidé d’offrir le maillot qu’il portait lors du récent Nice-OM. Ce maillot third, qui n’est pas le préféré des supporters de l’Olympique de Marseille, a cependant une histoire, puisque Payet a reçu une bouteille dans le dos avec cette tunique lors des graves incidents en fin de match. Et s’il n’a pas voulu trop en dire sur les événements intervenus ce dimanche soir-là à l’Allianz Riviera, Emmanuel Macron a reconnu que ce cadeau était apprécié à sa juste valeur. « Je viens de compléter ma collection. Cela me fait très plaisir, c'est un maillot unique et ça me touche beaucoup que Dimitiri ait eu la gentillesse de me l'offrir, et je repars avec ! », a expliqué le Président de la République.

Emmanuel Macron fan numéro 1 de l'OM

Si Dimitri Payet a ainsi offert un de ses maillots au chef de l'état, c'est que le joueur de l'Olympique de Marseille sait qu'Emmanuel Macron est un supporter de l'OM et l'assume autant que Nicolas Sarkozy avait affiché son soutien au Paris Saint-Germain. En 2017, juste après son élection, le nouveau Président de la République avait passé ses premières vacances à Marseille, allant même jusqu'à participer à une séance d'entraînement avec les joueurs de Rudi Garcia. De même, il s'était affiché avec le maillot de l'OM lors d'une rencontre dans une école avec de jeunes élèves de la cité phocéenne, ou plus récemment il avait relayé un appel à la vaccination signé Pablo Longoria.

Concernant le fameux maillot de Nice-OM offert par Dimitri Payet à Emmanuel Macron, il s'agit évidemment d'un choix fort du joueur marseillais, conscient que les incidents intervenus lors de cette rencontre ont eu une répercussion nationale et qui ont dépassé les frontières du football. En attendant de savoir ce que la LFP décidera finalement dans ce dossier engendré par des supporters niçois, le joueur de l'OM s'est mis le Président de la République dans la poche. Nul doute que du côté de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel on aura bien vu que le chef de l'état était intéressé par ce sujet. De quoi avoir un petit coup de pression.