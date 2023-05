OM : Payet n'est pas fini, Di Meco bouscule Tudor

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pris le meilleur sur Angers ce dimanche soir en Ligue 1. Dimitri Payet a inscrit un but très important pour les Phocéens.

Dimitri Payet vit une saison bien difficile à l'OM. Le milieu de terrain phocéen, ancien capitaine du club, voit son temps de jeu très réduit depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Malgré son statut de légende vivante à Marseille, Payet dont ronger son frein. Mais lorsque le Croate fait appel à lui, l'ancien de Nantes répond bien souvent présent. C'était encore une fois le cas contre Angers ce dimanche soir, avec un but à la clé. Si Payet a encore un an de contrat à l'OM, quelques doutes subsistent sur le fait que le Français aille à son terme. Pourtant, du côté d'Eric Di Meco, on trouverait dommage que l'histoire se termine comme cela entre Payet et l'OM.

Payet, stop ou encore ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, invitant clairement la direction phocéenne a respecter le contrat de Payet. « Payet a montré cette année un état d'esprit au-dessus de tout soupçon malgré une année difficile. Ne pas sortir des clous quand tu as son statut, c'est pas évident de le faire. Il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire et l'OM aurait vécu une autre saison. Quand on voit ce qu'il fait encore contre Angers, il a encore une année de contrat... s'il est encore dans cet état d'esprit là, pourquoi pas la finir ? Cela m'embêterait que ce match contre Angers soit son dernier match. Il a 36 ans. Si Tudor reste, il aura le même traitement et la préparation du début de saison sera difficile. C'est ça qui est difficile quand tu es en fin de carrière. Morfler pour cirer le banc... On ne lui en voudrait pas s'il arrêtait. Mais il a toujours un pied. Il pourrait rendre des services », a notamment indiqué Eric Di Meco, conscient de ce que pourrait encore apporter Payet à l'OM dans les prochains mois, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Reste à savoir si Pablo Longoria et surtout Igor Tudor verront les choses du même angle. Pas si sûr, alors que Dimitri Payet a dû se contenter des miettes depuis l'arrivée du coach croate sur la Canebière.