OM : Payet met un stop à cette rumeur « stupide » au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

S’il y a bien un joueur qui symbolise l’état actuel de l’Olympique de Marseille en ce moment, c’est Dimitri Payet.

Totalement à côté de ses pompes depuis plusieurs semaines, le capitaine phocéen est en plus annoncé sur le départ par certains médias. En effet, France Football révélait il y a peu que l’international français avait la cote en Chine, et qu’un départ pour environ 25 ME était envisageable. Mais après le match nul de Marseille contre Monaco dimanche soir à l’Orange Vélodrome, le Réunionnais a remis les pendules à l’heure en confirmant sa volonté de rester en France. Et de participer au redressement de son équipe…

« Laissez les bruits… C’est la période, c’est comme ça. Ceux qui me connaissent savent pourquoi je suis venu et ce que je fais là. Je ne perds pas mon temps à répondre à des stupidités pareilles » a lâché un Dimitri Payet agacé, qui promet qu’une victoire de l’OM soignera les maux de tout le monde sur la Canebière. « Ils sont frustrés, bien évidemment, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Nous les premiers, nous sommes frustrés. Qu’ils soient mécontents, ça arrivera encore. Une victoire, ça soignera tout le monde, eux comme nous » a expliqué Dimitri Payet. Aux hommes de Rudi Garcia de jouer, dès mercredi soir sur la pelouse de Saint-Etienne.