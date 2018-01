OM : Payet le fêtard noctambule marseillais, c'est fini !

Dans : OM, Ligue 1.

Revenu à l'Olympique de Marseille il y a un an après un investissement de 30ME consenti par Frank McCourt lors du mercato d'hiver, Dimitri Payet sait qu'il doit s'accommoder de cette étiquette de joueur cher. Et sur la première partie de la saison 2017-2018, l'international tricolore a eu bien du mal à faire taire les critiques, au point même que ses performances sportives laissent planer le doute sur sa présence dans le groupe français pour le Mondial en Russie.

Mais en ce début d'année, Dimitri Payet retrouve quelques petites couleurs sous le maillot de l'OM et surtout il affiche une confiance inébranlable. Y compris certains lui reprochent de ne pas avoir une vie privée compatible avec le football de haut niveau. Dans L'Equipe, Dimtri Payet fait taire ces reproches. « Il paraît que vous sortez moins cette saison et que vous faites plus attention à votre préparation invisible ? Parce que l’année dernière, je sortais, c’est ça ? (Rire). Je suis toujours un bon vivant, je ne m’en cache pas. Mais, depuis l’Euro, c’est compliqué d’avoir une vie sociale, de sortir. J’ai eu du mal à gérer cette notoriété. On a commencé à vouloir savoir ce qui se passait dans ma vie privée, à chercher des trucs sur ma famille. Et moi, j’ai toujours voulu protéger les miens de tout ça. Et puis, on est sans cesse accaparé par les gens. Je fais donc plus attention. La plupart du temps, je suis à la maison et je profite de ma famille... », riposte Dimitri Payet, histoire de faire taire les critiques sur ce sujet.