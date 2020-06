OM : Payet galère en fin de mois, voilà l’explication

Dans : OM.

Opposé à la baisse de salaire réclamé par l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet subit de nombreuses critiques depuis ses déclarations dimanche dernier. Pourtant, le milieu offensif a évoqué de bonnes raisons.

Si Dimitri Payet fait l’objet de tant de critiques, ce n’est pas vraiment parce qu’il refuse de baisser son salaire. Beaucoup d’autres joueurs partagent la même opinion et ne sont pas ciblés pour autant. Le problème, c’est que le milieu de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il n’avait pas les moyens d’aider son club. Lui qui perçoit tout de même 500 000 euros par mois. Une déclaration indécente pour beaucoup, et pourtant crédible si l’on en croit Pierre (dont le prénom a été modifié), banquier et supporter olympien. Car selon lui, le Réunionnais, comme beaucoup d’autres joueurs, a sûrement de grosses échéances de prêt à payer. En plus des sommes probablement versées à son entourage.

« Les gens pensent que les footballeurs sont milliardaires et le resteront toute leur vie. En réalité, on leur fait de très gros prêts sur de très courtes durées, pour qu’ils fassent des investissements pour préparer leur retraite. Je pense qu’il a monté des boîtes avec des membres de sa famille qu’il tient sous perfusion, a expliqué la source de 20 Minutes qui, en tant que banquier, a eu accès à un compte bancaire de Payet. Le compte était à son nom mais le contact était celui de sa mère. » A croire que les footeux peuvent eux aussi connaître les fins de mois difficiles…