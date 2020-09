OM : Payet et Sarr guéris du Covid-19

Dans : OM.

Absents face au Stade Brestois dimanche soir car positifs au Covid-19, Dimitri Payet et Bouna Sarr ne sont plus malades.

Bonne nouvelle pour André Villas-Boas. Sauf blessure, le technicien portugais pourra compter sur Dimitri Payet et sur Bouna Sarr pour les matchs face au PSG (13 septembre), Saint-Etienne (17 septembre) et Lille (20 septembre) en Ligue 1. Et pour cause, les deux cadres de l’Olympique de Marseille, positifs au Covid-19 ces derniers jours, ont effectué leur grand retour à l’entraînement collectif, rapporte La Provence.

Les deux hommes sont totalement guéris et ont donc pu participer normalement à la séance des Olympiens à l’Orange Vélodrome lundi après-midi. Le média n’apporte toutefois aucune nouvelle d’Alvaro Gonzalez et de Simon Ngapandouetnbu, également testés positifs. L’horizon s’éclaircit tout de même pour l’OM, qui avait enregistré dès la semaine dernière les retours des premiers joueurs testés positifs, à savoir Steve Mandanda, Jordan Amavi, Maxime Lopez et Valentin Rongier, qui étaient tous présents à Brest dimanche soir.