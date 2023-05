OM : Payet et Sanchez flambent, l'erreur XXL de Tudor !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Réticent à l’idée d’aligner Alexis Sanchez et Dimitri Payet ensemble cette saison, Igor Tudor a constaté dimanche contre Angers que leur association pouvait finalement marcher. Le Chilien et le n°10 de l’OM ont été décisifs.

A leur grand désespoir, les supporters de l’Olympique de Marseille ont rarement eu l’occasion de voir Dimitri Payet et Alexis Sanchez associés cette saison. Il faut dire qu’aux yeux d’Igor Tudor, le n°10 de l’OM aura été un joker de luxe et rien de plus. Mais en cette fin de championnat, Payet a retrouvé un rôle crucial dans le sprint final. Buteur contre Lens, l’international français a été récompensé par une titularisation contre Angers dimanche au Vélodrome (3-1).

Et il en a profité pour montrer à son entraîneur qu’il aurait pu bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent tout au long de la saison. D’abord car son état d’esprit est absolument irréprochable mais aussi et surtout car son entente avec Alexis Sanchez est excellente. Tout au long de la partie, l’ex-meneur de jeu de West Ham et l’international chilien se sont trouvé les yeux fermés et le danger est systématiquement venu de leur entente. Buteur pour l’égalisation sur un centre de Clauss, Sanchez a ensuite été passeur décisif… pour Payet, bien en jambes malgré son âge et son faible temps de jeu. Le journal L’Equipe ne s’y est pas trompé en accordant la belle note de 7/10 aux deux attaquants marseillais.

Payet et Sanchez donnent de gros regrets à Tudor

« Payet 7/10 : Un bon début de match, pavé de bonnes intentions, de fraîcheur et de ballons bien dosés dans le dos de la défense angevine. Puis des hauts et des bas dans une équipe qui a longtemps joué un ballon sur deux. À l'aise après la pause et récompensé d'un but adroit plein de sang-froid du plat du pied droit (48e, 2-1) » a analysé le quotidien national, également très élogieux envers l’ancien attaquant du FC Barcelone.

« Sanchez 7/10 : Il a plutôt été bien pris par la densité de la défense axiale angevine, mais il est parvenu à s'en défaire, souvent à la limite du hors-jeu mais dans un bon timing. À l'arrivée, sa feuille de stats parle pour lui : un but capital du bout du pied sur un centre parfait de Clauss (34e, 1-1) et une passe finalement décisive pour Payet » écrit le quotidien national. Malheureusement pour lui, Igor Tudor pourrait être privé de ce duo pour la fin de la saison. Auteur d’une gifle sur Yannick Cahuzac lors de Lens-OM, Dimitri Payet sera jugé en commission de discipline mercredi. Et sa saison pourrait être terminée. Il lui restera ensuite un an de contrat avec l’OM et seul Payet sait s’il honorera cette dernière année ou s’il raccrochera les crampons dès cet été.