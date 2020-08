OM : Payet et Mandanda à vie, Eyraud risque de le payer cher

Dans : OM.

Comme Dimitri Payet plus tôt cet été, Steve Mandanda a lui aussi paraphé un contrat longue durée à l’Olympique de Marseille. Une double opération qui arrange toutes les parties concernées, du moins pour le moment.

Pour Dimitri Payet (33 ans), Steve Mandanda (35 ans) et l’Olympique de Marseille, les prolongations annoncées cet été ressemblent à de bonnes affaires. D’un côté, les deux cadres olympiens s’assurent un avenir au club phocéen jusqu’en 2024, et peut-être plus encore s’il bénéficie d’une reconversion au sein de la direction. Et de l’autre, le président Jacques-Henri Eyraud en profite pour lisser leurs salaires respectifs sur plusieurs années, diminuant ainsi les charges annuelles. Quand on connaît la situation financière du vice-champion de France, on peut parler d’un joli coup. Mais pour cet ancien dirigeant marseillais, « JHE » pourrait finir par regretter cette double initiative.

« Steve est déjà un personnage référent à l'OM depuis des années et il reste un élément majeur de l'équipe. Mais, lui comme Payet peuvent aussi devenir rapidement un problème en cas de baisses de performances ou de conflit avec leur coach ou leurs dirigeants, a prévenu la source du Phocéen. Tout va très vite en football et, si c'est le cas, comment vont-ils gérer ça avec autant d'années de contrat ? Et même après, sont-ils sûrs qu'ils auront envie de leur offrir une reconversion ? L'idée de lisser les salaires n'est pas mauvaise en soi, mais il faut en mesurer les conséquences. » Même avec un salaire a priori inférieur, Payet et Mandanda pourraient tout de même redevenir encombrants…