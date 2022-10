OM : Payet épargné, Bellegarde allume Ruddy Buquet !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Strasbourg a accroché l'OM ce samedi soir grâce à un but sublime de Kevin Gameiro en fin de rencontre. Un joli sursaut d'orgueil pour des Alsaciens qui auraient aimé plus de sévérité de la part de Ruddy Buquet.

L'OM n'y arrive plus ! Ce samedi soir, les Phocéens ont une nouvelle fois déçu, concédant un match nul sur la pelouse de Strasbourg. Pourtant, les hommes d'Igor Tudor menaient plutôt sereinement sur le score de deux buts à zéro, avant de totalement s'écrouler et de laisser revenir les Alsaciens. Un quatrième match sans victoire pour l'OM en Ligue 1, qui déçoit de plus en plus après un début de saison séduisant. Contre Strasbourg, les Phocéens auraient en plus pu perdre Dimitri Payet. En effet, l'international français s'est rendu coupable d'un très mauvais geste sur Jean-Ricner Bellegarde. Une énorme semelle qui aurait pu blesser le joueur strasbourgeois, qui a finalement pu se relever. Sur cette action, Payet n'aura récolté aucune sanction, ce qui agace pas mal le milieu de terrain du RC Strasbourg.

Bellegarde ne décolère pas et charge Ruddy Buquet

… d’après l’arbitre il me touche pas il me dit d’arrêter de me plaindre pic.twitter.com/jKC6UPW0qo — Jean-Ricner Bellegarde (@Bellegarde_Jr) October 30, 2022

Sur son compte Twitter, Bellegarde n'a pas manqué de dévoiler le fond de sa pensée sur l'arbitrage de Ruddy Buquet, qui n'aurait en plus de cela pas eu un bon comportement avec lui. Dans son post, le Strasbourgeois a publié une photo de la faute de Payet, accompagnée du texte : « … d’après l’arbitre il me touche pas il me dit d’arrêter de me plaindre ». Pas de quoi vraiment arranger la relation entre les joueurs et les arbitres, alors que la Ligue 1 est le théâtre de beaucoup de polémiques. La sévérité est souvent de mise de la part des hommes au sifflet, qui ont des consignes à respecter pour protéger l'intégrité physique des joueurs avant la Coupe du monde. Mais visiblement, cette règle ne s'est pas appliquée pour Jean-Ricner Bellegarde. De son côté, Payet va lui pouvoir espérer enchainer les rencontres et apporter sa contribution à une éventuelle qualification de l'OM pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra absolument battre Tottenham mardi soir au Stade Vélodrome.