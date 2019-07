OM : Payet dévoile son objectif, faire fermer des bouches à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Double buteur face aux Girondins de Bordeaux (2-1) mercredi en amical, Dimitri Payet s’est montré à son avantage.

Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille tient à réaliser une bonne pré-saison et à s’installer dans le onze du nouvel entraîneur André Villas-Boas. Ce qui n’a rien d’évident compte tenu de sa dernière saison. Rappelons que le capitaine olympien avait perdu sa place de titulaire avec Rudi Garcia en deuxième partie d’exercice. Entre la perte de son statut et les critiques, Payet avait vécu des mois difficiles. Mais ce sont justement ces commentaires négatifs qui motivent le Réunionnais à l’approche de la reprise du championnat.

« Il y a un peu le côté revanchard, certes, mais il y a surtout l’envie de faire une bonne saison, a annoncé l’ancien Stéphanois. C’est vrai que quand on a vécu une saison, que ce soit individuellement ou collectivement, assez difficile, on n’a pas envie que ça démarre mal. Je sens vraiment l’équipe concernée pour bien travailler et pour bien débuter cette saison. En tant que compétiteurs, on a beaucoup souffert l’année dernière en termes de résultats. Je sens vraiment qu’on n’a pas envie que ça se reproduise cette année. » Pour bien repartir, les Marseillais devront aussi compter sur un mercato réussi.