OM : Payet choqué au point de quitter Marseille ?

Les supporters de l'Olympique de Marseille voulaient s'expliquer avec Jacques-Henri Eyraud, mais aussi avec Dimitri Payet. Ce dernier est choqué par ce qu'il a vu.

En juin 2020, annonçant la prolongation de contrat de Dimitri Payet, Jacques-Henri Eyraud avait salué les efforts du joueur, et avait même posé avec ce dernier avec dans les mains un maillot de l’Olympique de Marseille floqué d’un « Marseillais à vie ». Cet événement avait été salué par les supporters de l’OM, Romain Canuti résumant d’un « Payet, tout simplement merci ! » sur Le Phocéen. Mais c’est peu dire que sept mois plus tard, Dimitri Payet est le joueur le plus détesté par les supporters, l’attaquant réunionnais étant accusé de tout et de rien, mais surtout de ne pas avoir une condition physique digne d’un club comme Marseille. Et samedi, lorsque quelques dizaines de supporters en furie ont réussi à entrer dans le centre d’entraînement l’OM, Dimitri Payet était autant visé que Jacques-Henri Eyraud. Heureusement, s’il était présent sur place, comme ses coéquipiers, Dimitri Payet n’a pas eu à croiser la route des assaillants, car nul doute que cela aurait été chaud.

Interrogé par le JDD, l’entourage de Dimitri Payet affirme que ce dernier a été totalement abasourdi par ce qu’il a vu et entendu à la Commanderie. « En début de soirée, l’entourage du Réunionnais nous a fait part de sa sidération. Il est reproché à l’ancien capitaine de ne plus mouiller le maillot et d’avoir divisé le vestiaire, comme l’a admis André Villas-Boas la semaine dernière, ajoutant qu’il ne passerait pas ses vacances avec Florian Thauvin », explique l’hebdomadaire suite à cet assaut du centre d’entraînement. Bien évidemment, on ne voit pas Dimitri Payet quitter l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato d’hiver, mais on se demande sérieusement comment le joueur phocéen va pouvoir rester très longtemps à Marseille, où sa sécurité est clairement menacée.