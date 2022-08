OM : Payet avait raison, et il le fait savoir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a cartonné Nice 3-0 à l'Allianz Riviera, avec un Dimitri Payet enfin titulaire. Le numéro 10 marseillais a tenu à faire passer un message à son entraineur.

Le jeu n’a pas toujours été au rendez-vous cet été à Marseille, notamment dans une préparation pas loin d’être catastrophique, mais ce dimanche à Nice, l’OM a su joindre l’utile à l’agréable. Les Olympiens ont réalisé une démonstration chez leur voisin azuréen, s’imposant 3-0 sans laisser la moindre miette d’espoir à leurs adversaires. Résultat, l’OM s’assure une place au chaud sur le podium et une montée en puissance très prometteuse en vue d’un moins de septembre chargé. Surtout, la performance offensive a montré que les grands joueurs pouvaient forcément être associés. Cantonné au banc de touche jusqu’à présent, Dimitri Payet s’est montré à son avantage en combinant notamment avec Alexis Sanchez, même si l’international français ne semblait pas encore à 100 % sur certaines actions. En tout cas, les promesses aperçues ont été notées par les supporters, qui se régalent à l’avance de cette association.

Au terme d'une prestation solide, nos Olympiens sortent vainqueurs du duel face à l'OGC Nice à l'Allianz Riviera et repartent avec 3️⃣ points de plus au compteur ! 💪🔵⚪️ pic.twitter.com/QmqJVONjIA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2022

Une confirmation pour Dimitri Payet, persuadé qu’il n’y a jamais trop de talent offensif, et qu’il ne faut pas hésiter, comme Igor Tudor a pu le faire, à aligner ses meilleurs joueurs devant. « Je l'ai toujours dit, avec des joueurs comme ça c'est plus simple de jouer au football. On arrive à se trouver dans les petits espaces, on a déjà pu échanger à l'entraînement mais il faut le réaliser en match. Aujourd’hui on a réussi à se trouver, Alexis Sanchez a su marquer deux buts et nous faire beaucoup de bien avec le ballon devant. C'est une bonne première », a livré Dimitri Payet au micro de Amazon Prime. A l’heure où les matchs vont s’enchainer avec des enjeux importants comme la Ligue des Champions, le numéro 10 de l’OM a tenu à faire passer un message à son entraineur. Le grand OM, c’est avec lui.