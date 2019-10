OM : Payet attaqué, son palmarès en carton fait pitié

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps suspendu en raison de ses insultes proférées à l’égard de l'arbitre Amaury Delerue lors du match entre l’Olympique de Marseille et Montpellier le 21 septembre dernier, Dimitri Payet effectuait son retour à la compétition dimanche soir au Parc des Princes. Titulaire sur le côté gauche de l’attaque olympienne, l’ancien capitaine du club s’est montré volontaire, disponible et plutôt juste techniquement. Joueur de l’OM le plus dangereux, il a montré que Marseille pouvait compter sur lui pour la suite de la saison, en dépit de quelques kilos superflus accumulés durant cette suspension.

Globalement, La Provence est heureux du retour de Dimitri Payet. Mais le quotidien s’est tout de même interrogé en repensant au fait que l’ancien Lillois demeure à ce jour la tête de gondole du Champions Project entamé il y a trois ans. « Est-ce pour autant suffisant pour la tête de gondole du feu "Champions Project" ? Poser la question revient à y répondre pour ce joueur au style léché, mais à l’inconstance chronique et au palmarès quasi vierge (hormis une coupe de la Réunion en 2004), jamais présent dans les grands rendez-vous » a balancé le quotidien régional, content du retour de Dimitri Payet, mais qui lui file un sale coup par derrière en passant. Le principal intéressé appréciera…