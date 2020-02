OM : Payet à West Ham, Marseille avait une vraie offre à 20ME !

Dans : OM.

En urgence absolue en Premier League cette saison, West Ham a songé à l’improbable come-back de Dimitri Payet lors du mercato hivernal.

Présent en conférence de presse mardi à la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Saint-Etienne, Dimitri Payet a indiqué qu’il n’avait pas envisagé une seconde un retour à Londres en cours de saison. « L’intérêt de West Ham, je l’ai lu comme vous. Tout le monde connaît mon attachement au club du coup je pense que la question ne se pose pas. Je pense que c’est assez clair dans ma tête. Tout le monde sait pourquoi je suis revenu » a confié le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, alors que nombreux sont les observateurs à douter du réel intérêt de West Ham pour Dimitri Payet. Ce mercredi, le journal L’Equipe persiste et signe.

En effet, le quotidien national détaille dans ses colonnes que c’est Paul Aldridge, nouveau conseiller de Jacques-Henri Eyraud à Marseille, qui a trouvé la piste menant à West Ham pour Dimitri Payet. Et preuve que le dossier était sérieux, les Hammers étaient prêts à lâcher près de 20 ME à l’Olympique de Marseille pour le come-back de l’international français, en dépit du bras de fer qui a opposé le club et le joueur en janvier 2017. West Ham a prêté une oreille très attentive à ce dossier, qui est finalement tombé à l’eau devant la farouche volonté de Dimitri Payet de rester à l’Olympique de Marseille, au moins jusqu’à la fin de la saison. Devant ce manque d’envie du joueur de revenir, les dirigeants de West Ham n’ont pas transmis officiellement d’offre à Jacques-Henri Eyraud. Difficile de savoir ce que le président olympien aurait décidé s’il avait eu sur son bureau une proposition de 20 ME pour un joueur de bientôt 33 ans…