OM : Payet a perdu 7 kilos, quelle honte

Dans : OM.

Auteur encore une fois d'un excellent match avec l'OM, vendredi à Reims, Dimitri Payet suscite quand même des interrogations.

Hervé Penot a suffisamment d’expérience dans le métier de journaliste pour ne pas réellement s’inquiéter du déluge d’insultes qui lui étaient promis lorsqu’il a évoqué le cas de Dimitri Payet. Car le quotidien sportif a remué le couteau dans la plaie vendredi en précisant que le joueur de l’Olympique de Marseille avait perdu sept kilos ces derniers mois, mettant un chiffre face à ce que tout le monde avait vu. Forcément, les procureurs de Twitter se sont offusqués que le journaliste puisse ainsi évoquer la situation de Dimitri Payet, mais d’autres supporters de l’OM ont, eux, reconnu que Penot ne faisait qu’exposer un problème incroyable, à savoir comment un footballeur professionnel pouvait se retrouver avec un tel surpoids alors qu’il est un joueur majeur d’un club où le staff est conséquent, notamment en matière de préparation physique.

Alors qu’Alvaro Gonzalez a chambré avec malice Dimitri Payet après l’excellente copie rendue par ce dernier à Reims, Hervé Penot a mis les pieds dans le plat. « Un mystère quand même de perdre 7 kilos... Comment être professionnel et être autant en surpoids en pleine saison ? Manque de respect pour son club mais aussi pour ses partenaires. Et je ne parle pas des entraîneurs… », a balancé le journaliste de L’Equipe. Si de nombreuses réponses étaient haineuses, des fans de l’Olympique de Marseille ont reconnu que cette situation n’était pas normale : « vous avez totalement raison.@dimpayet17 a le talent pour porter une équipe, mais il a surtout le pouvoir de pourrir une saison. Et il a usé de ce pouvoir cette saison, et nous voilà à 12 points du 4e.. » Avec un Dimitri Payet en forme optimale depuis le début de saison, l'OM pourrait probablement viser autre chose qu'un ticket en Europa League, c'est une évidence.