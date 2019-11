OM : Payet a allumé Garcia puis l’OL, ça lui a fait du bien

Dans : OM.

Après ses propos tenus en conférence de presse vendredi, Dimitri Payet était attendu au tournant contre l’OL.

Il a parfaitement tenu son rang avec un doublé, un pénalty plein de sang froid après une longue attente, et un tir croisé qui a fait mouche au terme d’une action où il a tout fait. Une partition parfaite même si clairement, le meneur de jeu de l’OM n’avait plus rien dans les chaussettes en seconde période. Le plus difficile était fait et Marseille a ensuite tenu sa victoire contre Lyon. De quoi permettre à Dimitri Payet de passer la seconde couche après la rencontre.



« J'ai su être efficace. C'était un peu plus dur après la mi-temps. En première période, nous nous sommes bien sentis et moi aussi. Le penalty nous a permis d'ouvrir le score et de laisser venir nos adversaires pour mieux les contrer. J'avais dit qu'il fallait être plus efficace dans ce type de match. J'assume ce que j'ai dit en conférence de presse. J'étais focus sur mon match. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais sur le coeur et ce qui me dérangeait. Je ne voulais pas mettre le feu mais dire ce que j'avais à dire », a livré le Réunionnais, qui a en tout cas clairement réalisé le match de sa saison à cette occasion. Les plus ironiques parleront de l'un de ses meilleurs matchs depuis longtemps sous le regard de Rudi Garcia...