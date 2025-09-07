OM ‍: L'arrivée de Pavard à Marseille retardée ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Benjamin Pavard est actuellement avec l'équipe de France à Clairefontaine, mais le nouveau défenseur de l'OM arrivera mercredi à Marseille où les supporters s'organisent pour l'accueillir. Il y a tout de même un souci.

Recruté dans les ultimes minutes du mercato d'été, Benjamin Pavard n'a pas encore eu l'occasion de poser ses valises à Marseille. Mais selon plusieurs insiders marseillais, l'avion qui transportera l'ancien joueur de l'Inter se posera mercredi prochain vers 11h30 à Marignane. Actuellement avec les Bleus, le champion du monde 2018, qui n'a pas joué contre l'Ukraine, sera probablement très attendu et aura droit à un accueil bouillant de la part des fans de l'OM, heureux de voir un joueur de ce calibre quitter l'Inter pour s'engager avec l'Olympique de Marseille. Cependant, un petit détail pourrait changer les plans concernant le voyage Paris-Marseille du défenseur de 29 ans. Car mercredi prochain, nous serons le 10 septembre et ce n'est pas anodin.

Pavard attendu mercredi, mais attention à la grève

🔵⚪️ | ✈️



Benjamin Pavard arrivera à l’aviation le mercredi 10 à 11h30 ! #TeamOM https://t.co/2x06vCoRwu — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 6, 2025

En effet, ce jour-là un énorme mouvement de grève est annoncé en France, et cela touchera bien évidemment le secteur aérien. Autrement dit, l'avion censé faire voyager Benjamin Pavard vers Marseille n'est pas certain de pouvoir voler, et si par hasard l'OM décidait de faire venir son défenseur par le train, là aussi, il pourrait y avoir un problème lié à cette grève. Cependant, on voit mal Pablo Longoria et Mehdi Benatia échouer à trouver une solution afin que Pavard soit là dès mercredi, même s'il faut changer le rendez-vous fixé avec les supporters de l'Olympique de Marseille.