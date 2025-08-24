OM ‍: Patrick Vieira fonce sur un attaquant marseillais

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Neal Maupay n’entre plus du tout dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM. Eclipsé par Aubameyang, Gouiri et Robinio Vaz, l’attaquant français de 29 ans pourrait rebondir du côté de la Série A.

Même s’il a apporté sa pierre à l’édifice marseillais la saison dernière avec 4 buts et 4 passes décisives, Neal Maupay n’a plus le vent en poupe à l’Olympique de Marseille. Absent du groupe pour le déplacement à Rennes il y a une semaine, l’ex-attaquant de Brighton a profité des nombreuses absences (Harit, Rowe, Rabiot, Paixao) contre Le Havre pour prendre place sur le banc. Roberto De Zerbi n’a toutefois pas fait appel à lui au cours de la partie, ce qui confirme qu’il existe une possibilité de le voir partir d’ici la fin du mercato dans huit jours. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont manifesté leur intérêt, à commencer par Rennes et Lille. Mais selon Calcio Mercato, c’est en Italie que se trouve la piste la plus sérieuse pour Neal Maupay.

Le Genoa accélère pour Neal Maupay

OM : Maupay reçoit une offre très sérieuse https://t.co/KTks7todXd — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

Le média transalpin nous apprend que le Genoa est de plus en plus intéressé par l’ancien attaquant de Brighton, également passé par Brentford, Nice ou encore Everton. Aux commandes du Genoa, l’entraîneur tricolore Patrick Vieira a validé cette piste et doit maintenant convaincre ses dirigeants de payer la somme réclamée par l’OM pour finaliser le dossier. Medhi Benatia et Pablo Longoria attendent environ 5 millions d’euros bonus inclus pour se séparer de leur avant-centre de 29 ans. Reste maintenant à voir si le deal ira au bout comme le souhaite l’état-major olympien, bien décidé à faire de Robinio Vaz un joueur précieux dans la rotation de son effectif cette saison. Ce qui par conséquent ne laisse plus vraiment de place à Neal Maupay pour s'exprimer.