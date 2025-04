OM ‍: Pablo Longoria a un nouvel avocat très énervé

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L’Olympique de Marseille traverse une période très délicate, au pire moment de la saison. A ce rythme, les hommes de Roberto De Zerbi pourraient laisser passer la Ligue des champions. Pour Patrice Evra, ce début de fiasco n’est en rien la faute de Pablo Longoria.

Sur les sept dernières journées de championnat, l’Olympique de Marseille n’a gagné que deux fois. Pire, le club phocéen s’est incliné à cinq reprises. Forcément, toute l’avance qu’il avait sur ses concurrents s’est effondrée. Le pire est arrivé au moment du déplacement à Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont une nouvelle fois passés à côté de l’enjeu et se sont lourdement inclinés (3-0). Désormais classés troisièmes, les Phocéens n’ont plus que quatre points d’avance sur Nice, septième. En clair, Marseille n’a plus du tout le droit à l’erreur. Pour Patrice Evra, ancien joueur de l’OM, cette descente aux enfers n’est pas du tout la responsabilité de Pablo Longoria. L’ex-latéral gauche vise surtout les joueurs et l’entraineur.

Patrice Evra s’en prend au groupe marseillais

⚪🔵 Evra ne met pas la faute sur Longoria : "Il faut rester les pieds sur terre, Marseille est à sa place maintenant. Moi je condamne + les joueurs et l'entraineur." pic.twitter.com/DGzPIbeV8m — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 15, 2025

« Un président, tu ne le juges pas que sur les résultats. En quatre ans, tout ce qu’il a fait... c’est énorme. Il faut garder les pieds sur terre. Marseille est à sa place maintenant. On pourra faire un autre jugement à la fin s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Moi, je condamne les joueurs et l’entraineur. C’est leur responsabilité. Car là, ils doivent se qualifier pour la Ligue des champions », estime Patrice Evra au micro de l’émission « Rothen s'enflamme » diffusée sur RMC. Pablo Longoria pourra faire ce qu’il veut, c’est aux joueurs et à Roberto De Zerbi de prendre leurs responsabilités sur le terrain pour ne pas laisser passer la qualification pour la prochaine Ligue des champions. La rater serait un immense échec. Pour l'ancien arrière gauche, passé de manière très rapide à l'OM, le président espagnol a tout fait pour construire une équipe digne d'être dauphin du PSG, et ne peut pas être responsable en cas d'échec sportif.