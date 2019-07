OM : Pas là pour blaguer, il fixe un objectif XXL à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

En s’attachant les services d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille a recruté un entraîneur ambitieux.

Et visiblement, cela déteint sur son staff. En effet, le Portugais a fait de Ricardo Carvalho son adjoint et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien défenseur de l’AS Monaco n’est pas venu à Marseille pour échouer. La preuve, comme André Villas-Boas il y a quelques semaines, Ricardo Carvalho a indiqué sans langue de bois que l’objectif du club phocéen était d’accrocher le podium, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

« Si on peut être deuxième ou troisième, c'est mieux que quatrième ou cinquième. Si on peut aussi bien figurer en Coupe... Il faut faire mieux que l'an dernier, c'est l'objectif. Accrocher une place en Ligue des Champions, c'est possible. On doit d'abord gagner les matchs pour engranger de la confiance. Pour que l'équipe grandisse, c'est important de gagner les matchs et après on pourra atteindre les objectifs » a indiqué au Phocéen l’entraîneur adjoint de l’Olympique de Marseille, dont le rôle sera important à Marseille, notamment auprès des jeunes défenseurs que sont Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car.