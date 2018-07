OM : Pas de pactole, mais l’OM ne reste pas bredouille avec Doria

Dans : OM, Mercato.

Ce vendredi soir, Marseille a fini par se séparer de Doria, quatre ans après son arrivée. Le Brésilien a l’état d’esprit irréprochable n’a toutefois pas convaincu balle au pied, et ses prêts n’ont pas arrangé son statut. A un an de la fin de son contrat, il a donc pris la direction du Mexique, et l’OM ne s’est forcément pas montré trop gourmand au moment de conclure l’affaire.

Selon RMC, le transfert se monte à un prix compris entre 1,5 et 2 ME. Une petite rentrée d’argent, mais qui ajoutée au départ d’un indésirable et à l’économie d’un an de salaire, permet à l’OM de limiter la casse sur ce dossier de toute façon perdu d’avance sur le plan économique. En 2014, Vincent Labrune avait fait venir Doria du Brésil pour 8 ME, et pendant cette période, le défenseur central a presque connu plus d’entraineurs que de matchs joués en Ligue 1 comme titulaire.