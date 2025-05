OM ‍: Papin bientôt éjecté, Ali Zarrak tient sa revanche

Dans : OM.

En conflit avec Jean-Pierre Papin à l’automne dernier, Ali Zarrak n’avait pas obtenu gain de cause. Mais quelques mois plus tard, le dirigeant de l’Olympique de Marseille pourrait bien contribuer au licenciement de l’entraîneur de la réserve.

Une fois de plus, Jean-Pierre Papin est annoncé sur le départ. L’entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille faisait déjà l’objet de rumeurs en décembre dernier, lorsqu’il était cité du côté de Martigues. Le technicien avait fini par refuser l’offre du pensionnaire de Ligue 2, quitte à rester dans le collimateur de certains supérieurs. Quelques semaines plus tôt, Jean-Pierre Papin s’était effectivement retrouvé au cœur d’un conflit avec Ali Zarrak.

Celui qui occupait le poste de patron de la Pro 2 n’avait pas obtenu gain de cause et avait changé de secteur au sein du club phocéen. Mais il faut croire que la menace n’a pas vraiment été écartée. Car selon les informations du 10 Sport, Jean-Pierre Papin pourrait subir les conséquences d’une réorganisation menée par le directeur sportif Medhi Benatia et par ce même Ali Zarrak. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille se rapprocherait de la sortie à cause de ses mauvaises relations avec la direction.

Le successeur de Papin déjà connu ?

Il faut dire que la légende marseillaise ne fait pas l’unanimité en interne, et ce depuis plusieurs mois. Cet hiver, le quotidien régional La Provence expliquait les reproches adressés à l’entraîneur de l’équipe réserve. Ce dernier était accusé de se focaliser sur l’objectif de la montée en National 2, quitte à mettre la formation au second plan. C’est peut-être la raison pour laquelle l’Olympique de Marseille avait intégré Romain Ferrier au staff de l’équipe réserve. L’ancien latéral notamment passé par les Girondins de Bordeaux pourrait bien prendre du galon et remplacer le Ballon d’Or 1991 au poste de coach principal.