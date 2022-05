OM : Pablo Longoria veut la paix, il négocie avec Sampaoli

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très satisfait du travail et des résultats de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria veut absolument prolonger son contrat pour éviter de polluer la saison prochaine en discussions.

Dans un an, Jorge Sampaoli sera en fin de contrat. Rien de dramatique à l’OM, où on sait bien que les dossiers des entraineurs ne sont pas comme les joueurs, courtisés un an à l’avance dès qu’un contrat arrive à son terme. Jorge Sampaoli, qui a toujours eu du mal à faire plus qu’une saison avec ses différents clubs, semble avoir désormais trouvé son bonheur à Marseille. A 62 ans, il garde son côté sulfureux qui plait tant, mais les résultats sont là, et si la manière n’est pas toujours aussi flamboyante qu’annoncée à son arrivée, la progression de nombreux joueurs sous sa coupe plait énormément. Notamment à un Pablo Longoria qui n’est pas du genre à perdre du temps quand il est certain de son coup. C’est pourquoi L’Equipe révèle ce mardi que le président de l’OM a entamé des démarches pour prolonger le contrat de son entraîneur, au-delà de 2023.

Longoria veut de la tranquillité

Merci aux plus de 6️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ supporters présents hier soir à l'@orangevelodrome pour leur soutien indéfectible 🔵⚪️ pic.twitter.com/jNpxV44muS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2022

Le dirigeant marseillais souhaite que les choses soient claires, et ne dérangent pas la saison prochaine. « Pablo se veut un homme de projet, une prolongation de Sampaoli est synonyme pour lui de stabilité et de continuité, quelle que soit la place finale au classement. Et il ne souhaite pas une prochaine saison polluée par d'interminables spéculations sur la fin de contrat du coach », prévient ainsi l’entourage de Pablo Longoria dans les colonnes de L’Equipe. Et le dossier a déjà bien avancé, puisque plusieurs rendez-vous ont eu lieu ces dernières semaines, pour mettre en place un nouveau contrat pour Jorge Sampaoli. Autant dire que cela n’est pas dépendant de la fin de saison de l’OM, bien parti pour remplir ses objectifs, même si la défaite à domicile face à l’OL a fait rejaillir le spectre d’une équipe fatiguée mentalement et physiquement, et qui va devoir s’arracher pour aller chercher une finale européenne et résister à Rennes et Monaco pour conserver sa place sur le podium.

Une prolongation pour plus d'une saison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

La prolongation de contrat en question porterait en tout cas sur plus d’une saison, histoire de mêler le projet de Pablo Longoria à celui de l’entraineur argentin, et apporter ainsi une stabilité rarement constatée à l’OM ces derniers temps. De son côté, Jorge Sampaoli y gagnerait une augmentation de salaire, ce qui peut être convenu avec Frank McCourt, qui apprécie le personnage volcanique et entend bien faire de nouveaux efforts financiers pour lui donner les moyens de ses ambitions. Surtout si les joueurs qui ont su progresser cette saison, sont bien vendus par Pablo Longoria cet été, ou du moins voient leur valeur augmenter.