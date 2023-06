OM ‍: Pablo Longoria refuse d'être mis sous pression

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un remplaçant à Igor Tudor pour occuper le banc de touche de l’Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria part un peu dans tous les sens.

L’année dernière, quand Jorge Sampaoli avait décidé de quitter Marseille le jour de la reprise de l’entraînement, Pablo Longoria n’avait pas mis bien longtemps pour lui trouver un successeur. En même temps, il y avait urgence pour que les joueurs de l’OM ne reprennent pas le chemin de l’entraînement sans coach. Un an plus tard, le président de Marseille se retrouve dans la même situation, sans entraîneur attitré pour la reprise, sachant qu’Igor Tudor a décidé de quitter ses fonctions à l’issue du dernier exercice. Mais contrairement à 2022, Longoria veut prendre son temps avant de choisir le bon candidat.

Il souhaite rencontrer tous les principaux candidats, histoire de sentir le meilleur feeling avec le futur élu. Avec l’aide de Javier Ribalta, directeur du football de l’OM, le président marseillais multiplie les pistes, et notamment en Espagne. Sauf que selon toute vraisemblance, Marcelino et Andoni Iraola, coach du Rayo Vallecano, ne débarqueront pas à Marseille malgré une certaine proximité avec la direction olympienne.

Galtier, Gallardo… Longoria hésite encore

Mais alors vers qui l’OM va bien pouvoir se tourner ? Si le dossier Christophe Galtier est bien à l’étude au Vélodrome, malgré le fait que l’ancien coach de Lille sorte d’une expérience compliquée au PSG, le nom le plus chaud du moment semble être celui de Marcelo Gallardo. Selon RMC, « des contacts et échanges ont déjà eu lieu récemment entre l’entraîneur argentin, son représentant et l’OM ». Désireux d’entraîner un club européen après avoir tout gagné à River Plate, l’Argentin a clairement le profil et le caractère pour plaire aux supporters marseillais. Sauf que Gallardo discute aussi avec Monaco et des clubs espagnols. Autant dire que Longoria devra la jouer fine s’il veut faire venir l’ancien milieu du PSG à Marseille, surtout qu’il va réclamer un gros salaire, des recrues bien spécifiques et de nombreuses garanties.

Pas sûr que Longoria puisse répondre à toutes ces exigences, mais le président olympien fera de son mieux pour faire venir le meilleur entraîneur possible pour permettre à l’OM de jouer la quête d’un trophée la saison prochaine. L'Espagnol a en tout cas décidé de prendre son temps, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes. Mais peu importe le futur coach marseillais, ce dernier devra aussi s'adapter au rythme de Pablo Longoria, qui dirige le mercato de A à Z sans vraiment se soucier de l'avis de l'entraineur.