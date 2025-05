OM ‍: Pablo Longoria reçoit une folle demande

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM jouera la prochaine Ligue des champions et les fans veulent que leur club la joue avec beaucoup d'ambition. Déjà, certains se prennent à rêver de recruter des grands noms.

L'OM a dû batailler cette saison en Ligue 1 mais les hommes de Roberto De Zerbi seront bien au rendez-vous de la prochaine Ligue des champions. L'entraîneur italien voudra des renforts de qualité pour se donner une chance de pouvoir jouer sur tous les tableaux. La direction phocéenne est déjà au travail dans certains dossiers et des annonces vont vite arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Peut-être que la direction écoutera aussi certaines demandes des fans. Pour certains d'entre eux, le moment est venu pour leur club de recruter Jadon Sancho, qui ne sera pas conservé par Chelsea.

Sancho, un nouvel Anglais à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jadon Sancho (@sancho)

Après une excellente saison sous les couleurs du Borussia Dortmund, l'Anglais était reparti à Manchester United, club auquel il appartient. Mais il ne rentrait pas vraiment dans les plans des Red Devils, qui l'ont envoyé en prêt à Chelsea. Problème, les Blues ne veulent pas le garder. Manchester United va devoir trouver une solution, alors que Sancho sera en fin de contrat en juin 2026 et qu'il est encore estimé à 30 millions d'euros. Sur X, des internautes proches de l'OM ont demandé à Pablo Longoria de foncer. On pouvait voir comme commentaires : « Commencez la Propagande #SanchoOM Genre pitié mais pitié l'OM » ; « Je peux pleurer pour ce genre de transferts » ; « L’attaque Sancho Gouiri Greenwood on est devenu plus grand que United mdrrrrrrrr » ; « Les joueurs talentueux comme ça, ça réussi tellement à l’OM » ou encore « Si on le fait pas ça sera un mercato raté + le numéro 7 est prêt ». Reste à savoir si Jadon Sancho serait motivé à l'idée de filer en Ligue 1 et de suivre les pas de son compatriote Mason Greenwood.