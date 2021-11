OM : Longoria plus fort que Sampaoli, Milik est scotché

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille est passé d’un extrême à l’autre en ce qui concerne la cote de popularité de ses présidents.

Jacques-Henri Eyraud a été poussé vers la sortie après une longue période de communication désastreuse et d’apathie sur le marché des transferts, et Pablo Longoria lui a succédé avec une défense de tous les instants de l’institution et une activité intense au mercato. Un changement radical qui a même surpris les joueurs, et pas des moindre. Arkadiusz Milik est ainsi revenu sur le mercato très impressionnant réalisé par le président de l’OM, qui a certes eu des moyens importants, mais a aussi multiplié les coups pour renforcer l’équipe à tous les niveaux. Des investissements qui ont marqué le Polonais, convaincu que Pablo Longoria est non seulement un bon dirigeant, mais surtout un recruteur avec un oeil aiguisé sur les talents à faire venir.

Longoria sait où il met les pieds avec l'OM

« Chapeau au président Longoria pour le dernier mercato, car il a attiré de nombreux joueurs qui ont tout de suite donné une autre allure à l'équipe. Elle est bien plus forte que l'an dernier, grâce à lui. Le président Longoria est une personne formidable, nous avons une très bonne relation. Il connaît le football, c'est sa vie et il aime ça, ça lui permet d'être bon, que ce soit en tant que directeur sportif ou en tant que président. Parfois, il voit même des choses que l'entraîneur ne peut pas voir », a confié Arek Milik, qui a également confié dans cet entretien avec le journal polonais Przeglad Sportowy à quel point il était heureux d’avoir relancé sa carrière à l’OM, lui qui venait au départ simplement pour avoir du temps de jeu après sa guerre froide avec Naples. Finalement, le Polonais y a trouvé plus que ça, et il s’installe désormais comme le fer de lance d’une attaque marseillaise qui cherche depuis trop longtemps un numéro 9 de premier plan.