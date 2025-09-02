OM ‍: Pablo Longoria en veut à mort au Real Madrid

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après avoir manqué de recruter Dani Ceballos dans les derniers jours du mercato estival 2025, Pablo Longoria n'a pas l'intention de retenter le coup en janvier. Le président de l'OM lui en veut beaucoup, tout comme au Real Madrid.

L'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de réaliser un très grand coup en cherchant à s'offrir Dani Ceballos. Dans le besoin de refondre leur milieu de terrain avec le départ d'Adrien Rabiot, les dirigeants phocéens ont tenté de recruter l'Espagnol du Real Madrid. Ce dernier n'étant pas certain d'avoir beaucoup de temps de jeu sous l'égide de Xabi Alonso, il a tâté le terrain pour éventuellement trouver une porte de sortie. A en croire de nombreux articles à ce sujet, Dani Ceballos avait dit oui à l'OM et n'attendait qu'un accord entre les deux clubs. Mais finalement, l'ancien d'Arsenal a tourné le dos à Pablo Longoria et Medhi Benatia. De quoi agacer le président marseillais qui ne veut plus entendre parler du joueur et qui en a après le Real Madrid.

Dani Ceballos à l'OM en janvier, c'est mort pour Longoria

C'est en tout cas ce qu'affirme Defensa Central. Le média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid explique que Pablo Longoria l'a plus que mauvaise envers ses homologues madrilènes et Dani Ceballos. Si son départ avait été finalement convenu entre les deux clubs, le joueur a décidé de rester après avoir reçu la garantie qu'il aurait une place dans l'effectif de Xabi Alonso. Une situation qui a particulièrement agacé le président de l'OM, lequel ne veut plus entendre parler de ce dossier. Ni maintenant, ni au mois de janvier prochain.

Désormais, les négociations sont définitivement closes entre les trois parties. Dani Ceballos poursuivra cette saison sous les couleurs du Real Madrid, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2027, tandis que l'OM s'est finalement rabattu sur d'autres pistes. Arthur Vermeeren, par exemple.