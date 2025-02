OM ‍: Des arbitres corrompus en Ligue 1, Longoria avoue son erreur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a pété les plombs après la défaite de l’OM à Auxerre samedi soir, utilisant notamment à plusieurs reprises le mot « corruption ». Un terme que le dirigeant espagnol de 39 ans regrette à froid.

Depuis le début de la saison, les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’estiment lésés par l’arbitrage et samedi soir à Auxerre, le vase a débordé pour le président olympien Pablo Longoria. Excédé par le carton rouge distribué à l’encontre de Derek Cornelius et par le penalty selon lui oublié pour une faute sur Quentin Merlin, l’ancien dirigeant de la Juventus Turin a quitté la tribune présidentielle avant la fin du match et a laissé éclater sa colère dans les travées de l’Abbé Deschamps. « Championnat de m… », « corruption », Pablo Longoria a littéralement pété un câble et risque une sanction colossale pour ce dérapage non contrôlé.

Dans son édition du jour, La Provence revient sur la soirée agitée du dirigeant espagnol, lequel regrette selon le quotidien local l’utilisation du mot « corruption », lequel n’a pas le même sens en France et en Espagne. Nos confrères expliquent que pour Pablo Longoria, ce mot ciblait davantage un « favoritisme » ou un « traitement de faveur ». L’entourage du président de l’OM explique que ce dernier regrette l’utilisation de ce mot, car Pablo Longoria ne voulait pas faire référence à un système d'achat généralisé des arbitres. En privé, le président de l’Olympique de Marseille a également regretté l’utilisation de l’expression « championnat de merde » et sa menace de quitter la Ligue 1 pour rejoindre une éventuelle Super League à l’avenir.

Longoria regrette l'utilisation du mot « corruption »

Un message clair à l’encontre des arbitres, que le dirigeant espagnol n’accuse donc pas d’avoir été achetés. « Longoria reste ferme sur son analyse, tout en admettant que ses paroles ont dépassé sa pensée » explique le quotidien local. Autrement dit, Pablo Longoria reste fou de rage et convaincu que le système est contre l’Olympique de Marseille cette saison. Mais à aucun moment, l’ancien directeur sportif du FC Valence a souhaité mettre le doigt sur une corruption à grande échelle des arbitres français. Des excuses qui ne devraient pas suffire pour échapper à une plainte du corps arbitral français, qui a prévu d’attaquer Pablo Longoria pour diffamation, comme annoncé dimanche par Jérôme Brisard.