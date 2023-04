OM : Pablo Longoria à la Juventus, McCourt ne rigole plus

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec ses soucis financiers et extra-sportifs, la Juventus prépare une révolution. De nouvelles têtes vont arriver dans l'équipe dirigeante. Pour le futur directeur sportif, la Juve a deux noms en tête dont le président de l'OM, Pablo Longoria.

L'OM va t-il payer chèrement le succès de son président Pablo Longoria ? Depuis sa nomination en 2021, l'Espagnol fait un travail remarquable, loué de tous et concrétisé par des résultats sans appel. Les Olympiens ont fini deuxièmes la saison passée et ils sont en course pour récidiver. De quoi les installer durablement en Ligue des champions. Longoria a réussi à améliorer l'effectif avec des fonds limités, amenant des joueurs comme Alexis Sanchez notamment. Il a été inspiré aussi dans le choix de son entraîneur Igor Tudor, lequel a mis en place un projet de jeu en adéquation avec les recrues. Peu de fausses notes, les autres clubs peuvent être envieux.

Longoria, numéro 2 de la Juve pour être directeur sportif

C'est le cas de la Juventus, tombée de son piédestal en quelques années. Longtemps dominatrice en Serie A, la Vieille Dame a souffert ces derniers mois. Mauvais recrutements, manque d'argent frais, le tout pour finir sur des problèmes financiers. La Juve a récolté 15 points de pénalité pour des fraudes comptables, lesquelles ont poussé la quasi totalité des dirigeants à démissionner. La reconstruction passe par des renforts en haut de la pyramide et des gens talentueux, Pablo Longoria correspond bien à ces attentes.

Pablo Longoria, fait bien partie de la short list de la Juventus 🇮🇹 pour être directeur sportif. En interne, ils sont plusieurs à apprécier le travail de Longoria.



D’autres noms sont étudiés, Frédéric Massara, Cristiano Giuntoli et Giovanni Rossi. #TeamOM



(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/fqGtX5BuHT — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 1, 2023

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juve pense à lui pour devenir directeur sportif la saison prochaine. Le favori reste Frédéric Massara, actuel directeur du football à l'AC Milan et proche de Massimiliano Allegri depuis l'époque où ce dernier était joueur de Pescara. Mais, selon la presse italienne, cela n'empêche pas Pablo Longoria de conserver de belles chances pour le poste. Le président de l'OM est très apprécié dans le club turinois qu'il connaît bien pour y avoir travaillé comme responsable du scoutisme entre 2015 et 2018. Reste à connaître ces envies à lui, l'OM lui offrant plus de pouvoirs actuellement que la Juventus ne lui en proposerait.