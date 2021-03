OM : Ouvrard confie la raison secrète de son départ

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé vendredi le départ d'Hugues Ouvrard, qui était directeur général du club phocéen. Ce dernier a justifié sa décision.

Les vendredis sont meurtriers à l’OM puisque deux semaines jour pour jour après l’annonce par Frank McCourt du remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence de Marseille, c’est Hugues Ouvrard, directeur général délégué business, qui a décidé de partir de sa propre volonté. Le club a remercié son éphémère DG, dont la nomination avait été contestée par les supporters, lesquels avaient retrouvé des messages pro-PSG d’Hugues Ouvrard. Pris par la vague de colère des Ultras, qui ont eu gain de cause, ce dernier a donc décidé qu’il ne fallait pas insister et qu’il était mieux de partir. Mais, via son compte Twitter, pas ouvert à tout le monde, le désormais ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille a dévoilé le vrai motif de son départ de l’OM. Et c’est clairement lassé de voir les menaces et les injures le toucher lui, mais surtout sa famille qu’Hugues Ouvrard. Car bien évidemment la colère concrète connue à Marseille s’est déversée sur les réseaux sociaux et pas uniquement contre l’ancien bras droit de Jacques-Henri Eyraud.

Ouvrard et ses proches menacés par des supporters de l'OM

Via Twitter, Hugues Ouvrard a été clair. « J’ai pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille pour protéger mes proches, injustement exposés et menacés depuis plusieurs semaines, confié l’ancien directeur général de l’OM, qui n’a cependant aucun regret du travail qu’il a effectué. Je quitte un poste passionnant, dans un grand club, que j’ai profondément transformé au niveau administratif et business, modernisé et projeté vers l’avenir, tout en continuant de développer sa marque sur de nouveaux territoires. Je mesure la chance et l’honneur qui m’ont été donnés de le diriger. Je remercie tous les collaborateurs du club, tous de grand talent, qui m’ont beaucoup appris, et je leur souhaite bonne chance. Prenez soin de vous. Merci. » On se souvient que Jacques-Henri Eyraud avait clairement décidé de porter plainte contre ceux qui dépassaient les bornes à son encontre via les réseaux sociaux, Hugues Ouvrard préfère lui jeter l'éponge et permettre ainsi à ses proches de retrouver la tranquillité.