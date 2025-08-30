OM ‍: Ounahi signe à Gérone (off)

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L'Olympique de Marseille a officialisé ce samedi après-midi le départ de son milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi. Comme pressenti ces derniers jours, l'ancien joueur du SCO Angers rejoint la Liga et s'est engagé en faveur de Gérone. L'OM va récupérer 6 millions d'euros dans cette opération et ne reversera pas un centime à Angers puisque l'intéressement de 30% du SCO concernait une éventuelle plus-value et non la vente d'Azzedine Ounahi.