OM ou pas, un gardien se met la pression au mercato

Considéré par Didier Deschamps comme le numéro 4 dans sa hiérarchie des gardiens de but, Benjamin Lecomte ne devrait pas continuer sa carrière à Montpellier.

L’ancien portier de Lorient va profiter de sa belle saison avec le club héraultais pour tenter sa chance dans un club plus huppé. L’Olympique de Marseille lui fait notamment les yeux doux, à l’heure où Steve Mandanda n’est plus aussi incontestable que par le passé. Un tel changement ne laisserait pas Lecomte insensible, même s’il avoue clairement dans les colonnes du Midi Libre qu’il se met un peu de pression pour réussir ce changement de cap à l’occasion du marché des transferts.

« Je l’ai déjà dit, je le redis : oui, j’ai envie de jouer l’Europe, ça me fait rêver depuis tout petit. Aujourd’hui, je veux me battre pour la décrocher avec Montpellier. On verra en fin de saison si c’est possible ou non. Ce sera à moi de voir, alors, ce que je souhaite faire. Je prendrai des décisions le moment venu. Je ne vais pas dire que je n’ai plus le temps mais, oui, le temps presse. Je vais avoir 28 ans, les carrières sont courtes, ça peut s’arrêter très rapidement. J’aspire à connaître des choses. Cet été, il ne faudra pas que je me loupe », a livré Benjamin Lecomte, qui peut déjà compter sur l’approbation de nombreux supporters marseillais, qui estiment qu’il est l’heure de tourner la page avec Steve Mandanda.